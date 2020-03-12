Число жертв среди мирного населения на Донбассе уменьшилось, – ООН

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине констатирует снижение количества жертв среди гражданского населения в результате вооруженного конфликта на Донбассе. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 12 марта, сообщила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер, презентуя 29-й доклад миссии о ситуации с правами человека в нашей стране. Документ охватывает период с 16 ноября 2019 года по 15 февраля 2020 года.

«В период с середины ноября до середины февраля УВКПЧ зафиксировало, что двое гражданских мужчин погибли, а 17 гражданских лиц были ранены (13 мужчин, 3 женщины и один мальчик). Это на 55% меньше, чем количество жертв среди гражданских за предыдущие три месяца», – сказала Богнер.

По данным Богнер, в 2019 году количество жертв среди гражданского населения было самым низким за весь период конфликта на Донбассе – 27 погибших и 140 раненых. Это на 41% меньше, чем в 2018 году, когда погибли 55 человек и были ранены 226.

Матильда Богнер также констатировала, что с начала конфликта на Донбассе погибли минимум 3 350 человек из числа гражданских, более 7 тыс. человек получили ранения.