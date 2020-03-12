В Украине вероятно подтверждение еще одного случая коронавируса, – замглавы МОЗ

За прошлые сутки, 11 марта, в Министерство охраны здоровья поступило 5 сообщений о подозрении на коронавирус, которые уже исследованы, и по ним есть негативный результат. Соответственно, новых подтвержденных случаев коронавируса в Украине не зафиксировано. Об этом сегодня, 12 марта, на брифинге заявил заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает корреспондент «Донецких новостей».

По его словам, в данное время есть вероятный заболевший коронавирусной инфекцией, который прибыл в Украину из Польши.

«Сегодня нам сообщили о человеке, который приехал из Польши. У него уже сейчас есть пневмония, у него взяли образцы на исследование, будут наблюдать. Это человек пожилого возраста, который входит в группу риска. Это новое подозрение, которое есть, и наиболее актуальное. И наиболее вероятно, что это будет COVID-19», – констатировал Ляшко.

Замминистра рассказал, что Всемирная организация здравоохранения определила 4 сценария и 4 категории стран по распространению коронавируса.

«1-й – когда не выявлено ни одного случая коронавируса, 2-й – когда есть поодинокие импортированные случаи (сюда относится Украина). 3-й – когда есть локальные кластеры в рамках одной административной территории, семьи, или какой-то группы людей (церкви, детского сада, школы). 4-й сценарий, когда идет массовое распространение коронавируса, как в Италии», – отметил Ляшко.

Он также сообщил, что в Министерстве здравоохранения начинает работу круглосуточный оперативный штаб, к нему будут привлекаться сотрудники полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы, Дополнительно запускают «горячие линии», которые будут работать в рамках реагирования на возможное распространение коронавируса.

Виктор Ляшко добавил, что МОЗ закуплены экспресс-тесты, которые переданы в регионы. «Тестирование можно провести в 9-ти региональных лабораториях: в Житомире, Тернополе, Днепре, Виннице, Киеве, в Киевской области, в Ровно, во Львове и Запорожье», – сказал он.

Дополнительно МОЗ прорабатывает выделение финансирования на закупку 20 тыс. упаковок экспресс-тестов, которые позволят протестировать 100 тыс. чел. и около 600 упаковок тест-систем для вирусологических лабораторий. Кроме того, министерство пересматривает алгоритм тестирования и алгоритм оказания медпомощи больным коронавирусом по рекомендациям ВОЗ.