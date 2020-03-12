Коронавируса нет, но к нему готовы: В Донецкой ОГА рассказали о принятых мерах

На Донетчине пока нет ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 12 марта, заявил на брифинге председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко, передает корреспондент «Донецких новостей».

«В Донецкой области по состоянию на 12 марта не подтверждено ни одного случая заболевания коронавирусом. Но Донецкая ОГА, департамент здравоохранения, Государственная пограничная служба, командование Операции Объединенных сил, другие силы и средства, – в целом наши действия направлены на опережение ситуации», – отметил Кириленко.

Он сообщил, что на основании решения правительства от 11 марта о мерах по предотвращению распространения коронавируса подписано соответствующее распоряжение главы ДонОГА. Оно касается, прежде всего, ограничений по проведению массовых мероприятий, объявления карантина в учебных учреждениях. Карантин на Донетчине вводится с 12 марта по 3 апреля.

«Область готова к работе, даже если случаи заболевания будут зафиксированы на территории региона. Определены медучреждения, в которых будет проводиться лечение людей, если у них подтвердится коронавирус, определены места нахождения лиц в условиях карантина, если это будет необходимо. Пациентов будут принимать больницы в Мирнограде, Константиновке, Мариуполе. Принимаются меры по недопущению попадания коронавируса через Мариупольский порт и 4 контрольно-пропускных пункта въезда/выезда на территории области», – сказал глава ДонОГА.

Присутствующий на брифинге Александр Педенко, заместитель начальника управления стратегического развития охраны здоровья Департамента здравоохранения Донецкой ОГА уточнил статистику по коронавирусу в регионе.

«В Донецкой области было 3 подозрения на коронавирус, все они были исследованы в лаборатории Центра общественного здоровья Украины, наличие вируса не подтвердилось. По состоянию на сегодня ни одного подозрения на коронавирус в Донецкой области нет», – подчеркнул Педенко.

По его словам, лечебные учреждения области обеспечены необходимыми средствами защиты.