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Режим прекращения огня нарушается по обе стороны линии столкновения, – Матильда Богнер

12.03.20 13:34
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Нарушения режима прекращения огня фиксируются по обе стороны линии разграничения на Донбассе. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 12 марта, сообщила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер, презентуя 29-й доклад миссии о ситуации с правами человека в нашей стране. Документ охватывает период с 16 ноября 2019 года по 15 февраля 2020 года.

«Несмотря на постепенное снижение количества жертв среди гражданского населения, ситуация с безопасностью в зоне конфликта остается нестабильной. Как показывают зафиксированные нами несколько всплесков активности боевых действий в январе и феврале. Режим прекращения огня продолжает нарушаться по обе стороны линии столкновения», – сказала Матильда Богнер.

«УВКПЧ как и раньше призывает стороны строго соблюдать режим неограниченного прекращения огня, согласованного Трехсторонней контактной группой в Минске, а также полностью соблюдать международное гуманитарное право», – подчеркнула глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.

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