Власти ряда больших городов делают шаги навстречу ветеранам ООС, – аналитик

Помощь и поддержка, которая предоставляется ветеранам АТО и ООС, во многом зависит от отношения местной власти к проблематике. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 12 марта, во время презентации результатов исследования о статусе женщин-ветеранов и социальных сервисов, предоставляемых им, рассказал политический аналитик Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива Петр Бурковский.

По его словам, исследователи по результатам исследования подготовили определенные рекомендации. «Эти рекомендации выплывают из нашего анализа того, что мы узнали у фокус-групп, из онлайн-опросов», – сказал Петр Бурковский.

Аналитик отметил, что женщины – участницы АТО и операции Объединенных сил – это аудитория закаленная. Женщины в начале опросов рассказывали, что с проблемами справляются: и на фронте, и в мирной жизни. Однако при этом это достаточно уязвимая категория.

«Важно помнить, что они составляют меньшинство в составе армии, тем не менее, их проблемы, проблемы меньшинства, будто бы в увеличительном стекле показывают в целом проблемы армии – во-первых, проблемы социальной защиты – во-вторых», – сказал аналитик.

«Очень часто они не решаются в армии, и затем их сложно решить в мирной жизни», – добавил он.

Петр Бурковский также озвучил основные выводы, сделанные исследователями. «Мы заметили, что помощь и поддержка, которая предоставляется ветеранам и ветеранкам, во многом зависит от отношения местной власти к этой проблематике», – сказал эксперт.

В частности, власти больших городов, таких как Львов, Днепр, Мариуполь, делают шаги навстречу ветеранам. В то же время, в области получить подобную помощь очень тяжело. Приехать же в Днепр из Павлограда либо Кривого Рога (Днепропетровская обл.) участницам ООС, чтобы получить помощь – также тяжело.

Кроме того, аналитик сообщил, что специальная медицинская и психологическая помощь предоставляется часто формально и некачественно.

Среди существующих проблем Бурковский отметил и предвзятое отношение к ветеранкам со стороны работодателей, особенно к тем, у кого есть дети, а также ряд других негативных моментов.