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Маячки и электронные журналы: В Макеевке обсуждают новшества в одной из школ (Фото)

13.03.20 07:46
Скриншот видео
Скриншот видео

В неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) в одной из школ – нововведения: детям выдали «школьные карты» с GPS-маяками. Об этом говорится в сюжете одного из местных телеканалов.

Чтобы попасть в школу, ученикам необходимо воспользоваться этой «школьной картой», для чего ее нужно приложить к терминалу. Система зафиксирует время и отправит на телефон родителям. Так родители будут знать, что их ребенок уже попал в школу.

Такое нововведение появилось в макеевском лицее №1 «Лидер» неделю назад.

В «ДНР» уверяют, что карта многофункциональна, но главная ее задача – обеспечить безопасность ребенка.

Директор лицея Наталья Черноиван сообщила, что у карты есть функция маячка. «Каждый родитель может проследить, где его ребенок находится в определенный момент», – заявила она.

Кроме того, «школьной картой» можно оплачивать питание в столовой, а также она привязана к электронному журналу: в него выставляются все оценки, чтобы родители в режиме онлайн могли следить за успеваемостью своих детей.

Также отмечается, что «карты» введены «пока только в одной школе в республике».

Скриншот видео

В соцсетях родители активно комментируют данную тему. Большинство новшества не одобряют:

  • Андрей: «А чего не электронные браслеты сразу?»;
  • Дамир: «Инновации пришли сразу в Макеевку, странно»;
  • Денис: «Наконец-то в чудо-республике новые технологии. Супертаксофон и межгалактический поезд в прошлом. Ура, товарищи»;
  • Кристина: «Это школы будущего? Вы (чиновники) вообще в школы заходили?»;
  • Артур: «Интересно, сколько денег украли»;
  • Валерий: «В республике МРОТ 80 долл. Виртуальные дневники, маяки – даа, это то, чем нужно заниматься».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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