Маячки и электронные журналы: В Макеевке обсуждают новшества в одной из школ (Фото)

В неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) в одной из школ – нововведения: детям выдали «школьные карты» с GPS-маяками. Об этом говорится в сюжете одного из местных телеканалов.

Чтобы попасть в школу, ученикам необходимо воспользоваться этой «школьной картой», для чего ее нужно приложить к терминалу. Система зафиксирует время и отправит на телефон родителям. Так родители будут знать, что их ребенок уже попал в школу.

Такое нововведение появилось в макеевском лицее №1 «Лидер» неделю назад.

В «ДНР» уверяют, что карта многофункциональна, но главная ее задача – обеспечить безопасность ребенка.

Директор лицея Наталья Черноиван сообщила, что у карты есть функция маячка. «Каждый родитель может проследить, где его ребенок находится в определенный момент», – заявила она.

Кроме того, «школьной картой» можно оплачивать питание в столовой, а также она привязана к электронному журналу: в него выставляются все оценки, чтобы родители в режиме онлайн могли следить за успеваемостью своих детей.

Также отмечается, что «карты» введены «пока только в одной школе в республике».

В соцсетях родители активно комментируют данную тему. Большинство новшества не одобряют:

Андрей: «А чего не электронные браслеты сразу?»;

Дамир: «Инновации пришли сразу в Макеевку, странно»;

Денис: «Наконец-то в чудо-республике новые технологии. Супертаксофон и межгалактический поезд в прошлом. Ура, товарищи»;

Кристина: «Это школы будущего? Вы (чиновники) вообще в школы заходили?»;

Артур: «Интересно, сколько денег украли»;

Валерий: «В республике МРОТ 80 долл. Виртуальные дневники, маяки – даа, это то, чем нужно заниматься».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube