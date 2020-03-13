Маячки и электронные журналы: В Макеевке обсуждают новшества в одной из школ (Фото)

В неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) в одной из школ – нововведения: детям выдали «школьные карты» с GPS-маяками. Об этом говорится в сюжете одного из местных телеканалов.
Чтобы попасть в школу, ученикам необходимо воспользоваться этой «школьной картой», для чего ее нужно приложить к терминалу. Система зафиксирует время и отправит на телефон родителям. Так родители будут знать, что их ребенок уже попал в школу.
Такое нововведение появилось в макеевском лицее №1 «Лидер» неделю назад.
В «ДНР» уверяют, что карта многофункциональна, но главная ее задача – обеспечить безопасность ребенка.
Директор лицея Наталья Черноиван сообщила, что у карты есть функция маячка. «Каждый родитель может проследить, где его ребенок находится в определенный момент», – заявила она.
Кроме того, «школьной картой» можно оплачивать питание в столовой, а также она привязана к электронному журналу: в него выставляются все оценки, чтобы родители в режиме онлайн могли следить за успеваемостью своих детей.
Также отмечается, что «карты» введены «пока только в одной школе в республике».
В соцсетях родители активно комментируют данную тему. Большинство новшества не одобряют:
- Андрей: «А чего не электронные браслеты сразу?»;
- Дамир: «Инновации пришли сразу в Макеевку, странно»;
- Денис: «Наконец-то в чудо-республике новые технологии. Супертаксофон и межгалактический поезд в прошлом. Ура, товарищи»;
- Кристина: «Это школы будущего? Вы (чиновники) вообще в школы заходили?»;
- Артур: «Интересно, сколько денег украли»;
- Валерий: «В республике МРОТ 80 долл. Виртуальные дневники, маяки – даа, это то, чем нужно заниматься».
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube