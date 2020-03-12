На презентации «Платформы примирения и единства» ветераны «Азова» атаковали Сергея Сивохо (Фото, видео)

Сегодня, 12 марта, в Киеве в ходе презентации «Национальной Платформы примирения и единства» (НППЕ) ветераны батальона «Азов» выразили возмущение спичами докладчиков и устроили потасовку. Как передает корреспондент «Донецких новостей», инцидент начался после выступления лидера команды НППЕ, советника секретаря СНБО Украины Сергея Сивохо.

«Вас, Сергей, я считаю предателем и врагом Украины. Я 20 минут слушал, как вы рассказывали о том, что это внутренний конфликт, но вы не называете Россию врагом, вы не говорите, что на нас напала Россия. Да, погибло 150 детей. Но 10 тысяч погибших украинских бойцов – это тоже чьи-то дети, родители. Вы говорите, что нужно договариваться – с кем вы собираетесь договариваться? С коллаборантами, которые пригласили в Украину врага?» – начал участник военных действий на Донбассе, ветеран батальона «Азов», представитель «Национального корпуса» Сергей Тамарин.

«Вы уверены, что там коллаборанты пригласили врага? А не враг сам пришел?», – парировал Сивохо.

«Вы у меня вообще не имеете права ничего спрашивать. Я был на фронте, где меня, как вы называете, "побратимы", "национальные друзья" пытались убить, на моей территории. Как я с ними должен примириться?» – перебил Тамарин.

Ветеран «Азова» также грубо высказался и в отношении иных выступающих. Его риторику поддержал и представитель «Азова» Александр.

Затем «азовцы» обступили трибуну, за которой стоял Сивохо и присоединившиеся к нему иные участники НППЕ. Ситуация перешла в конфликт, «азовцы» продолжили агрессивно высказывать свою точку зрения, не давая ответить участникам Платформы.

«У нас идет война, гибридная война. Один из способов ведения войны – инициация внутреннего конфликта и поддержка его Российской Федерацией. Какие еще вопросы?» – лишь успел отметить Сивохо.

После этого советник секретаря СНБО попытался выйти из зала, но «азовцы» преградили ему путь, пытались наносить удары. В дверях началась давка, потасовка продолжилась в холле. Кто-то толкнул Сергея Сивохо, он упал, его тут же окружили молодые люди, скорее всего, сторонники «Азова». Но в итоге, Сивохо удалось покинуть мероприятие.

Только в конце инцидента в ситуацию вмешалась полиция, силовики задержали наиболее агрессивных представителей «Азова».

Как сообщалось ранее, НППЕ призвана объединить профессионалов из всех спектров жизни для восстановления мира в Украине и урегулирования конфликта на Донбассе. На данном этапе НППЕ финансируется исключительно за личные средства ее команды. Как сообщил Сергей Сивохо, участники Платформы также планируют взаимодействовать с общественными организациями, представляющими неподконтрольные Украине территории Донецкой и Луганской областей. Он также пояснил, какой Донбасс участники Платформы видят в составе Украины.