Ограничение на пропуск через КПВВ людей без регистрации на подконтрольной территории не нарушает их права, – Кириленко

Приказ командующего Операцией Объединенных сил (ООС) о том, что люди с признаками коронавируса, которые не имеют регистрации на подконтрольной украинской власти территории, не могут быть пропущены через линию разграничения, нельзя расценивать как нарушение конституционных прав человека. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 12 марта, заявил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко на брифинге в ДонОГА.

По его словам, Донецкая областная военно-гражданская администрация не может повлиять на данное решение, поскольку согласно законодательства должна выполнять приказы командования ООС.

«Есть закон о военно-гражданских администрациях, там четко прописано, что является согласованием действий между командованием ООС и непосредственно военно-гражданской администрацией. Поэтому приказ командующего ООС является общеобязательным для исполнения, и он не может расцениваться как нарушение конституционных прав граждан. Он направлен на то, чтобы избежать возможного распространения указанной инфекции», – сказал Кириленко.

Он добавил, что это временная мера, которая в равной степени касается жителей как неподконтрольной территории, так и подконтрольной украинскому правительству части Донбасса.

«Я понимаю, что правозащитники будут говорить, что притесняют права переселенцев или жителей временно оккупированных территорий. Но этот приказ направлен непосредственно на то, чтобы указанная инфекция не была распространена. И он также будет относиться и к людям, которые проживают на территории, подконтрольной украинской власти. Поэтому он обязателен к исполнению на территории области», – резюмировал глава ДонОГА.