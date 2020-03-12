Правительству Украины следует законодательно обеспечить выплату пенсий украинцам на неподконтрольном Донбассе, – ООН

Новому Кабинету министров и Верховной Раде следует обеспечить выплату пенсий жителям на неподконтрольной украинским властям части территории Донбасса. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 12 марта, сообщила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер, презентуя 29-й доклад миссии о ситуации с правами человека в нашей стране. Документ охватывает период с 16 ноября 2019 года по 15 февраля 2020 года.

«Вооруженный конфликт продолжает негативно влиять на экономические и социальные права гражданского населения. Нас особенно обеспокоило решение не принимать законодательный акт об отмене привязки регистрации в качестве ВПЛ для выплаты пенсий лицам, которые зарегистрированы или проживают на территории, контролируемой вооруженными группами. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам недавно опубликовал свои заключительные замечания по итогам 7-го периодического обзора по Украине, где отметил, что правительству необходимо обеспечить, чтобы жителям территории, которая контролируется вооруженными группами выплачивались их пенсии, а также задолженность по выплате пенсий», – сказала Матильда Богнер.

«Мы призываем новое правительство и парламент пересмотреть проект законодательного акта относительно пенсий в соответствии с нормами в сфере прав человека и возобновить процесс его принятия в приоритетном порядке», – подчеркнула глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.