Эксперты назвали главные проблемы женщин – ветеранов АТО и ООС

Специалисты, которые оказывают помощь женщинам – ветеранам, отметили ряд самых важных проблем, которые существуют на сегодняшний день. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 12 марта, во время презентации результатов исследования о статусе женщин-ветеранов и социальных сервисов, предоставляемых им, рассказал политический аналитик Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива Петр Бурковский.

В ходе проведенного исследования были опрошены не только участницы АТО и ООС, но и эксперты – специалисты, которые оказывают помощь ветеранам в 3-х областях (Львовской, Днепропетровской и Донецкой).

В числе первоочередных проблем эксперты отметили необходимость улучшения жилищных условий и вопросы с трудоустройством. Бурковский отметил, что важность этих проблем была подтверждена и в ходе онлайн-анкетирования.

Есть еще один блок проблемных вопросов, по которым мнения экспертов совпадают с мнением участниц фокус-групп. «Это то, что законы, которые предусматривают льготы, помощь, очень часто не работают. Не работают не потому что они плохие, а потому что на местах их не спешат выполнять», – сказал аналитик.

Кроме того, по мнению экспертов, женщинам – ветеранам АТО и ООС необходима качественная психологическая помощь. «Специалисты говорят, что у значительного количества ветеранок боевых действий вследствие участия в боевых действиях обострились те психологические проблемы, которые были до этого», – рассказал Бурковский.

Также, по его словам, и ветераны, и эксперты сходятся в том, что не нужно искусственно разделять мужские и женские проблемы в армии. «Так как отношение одинаковое, не очень хорошее, и к мужчинам, и к женщинам, которые выполняют свои служебные обязанности. Начинается это с армии, и поэтому должно, по нашему мнению, начинать решаться с армии. И потом, естественно, решаться и в мирной жизни», – резюмировал аналитик.