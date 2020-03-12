Контрабанда, коррупция, беспредел: Сивохо пояснил, какой Донбасс хотят вернуть в Украину

Работа «Национальной Платформы примирения и единства» (НППЕ) будет направлена не только на возвращение неподконтрольной Украине части Донбасса, но и станет фундаментом для реинтеграции украинского Крыма. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом заявил лидер команды НППЕ, советник секретаря СНБО Украины Сергей Сивохо в ходе презентации Платформы, которая прошла сегодня, 12 марта, в Киеве.

«Платформа – это не организация, не фонд. Это центр, который объединяет правительственные и общественные инициативы вокруг общей идеи национального единства и развития страны», – сказал Сивохо.

Он также объяснил, почему Платформа названа национальной. «В нашей стране конфликт ведь не только на Донбассе. Аннексия Крыма, "янтарная республика" на Волыни, Гранитное в Житомирской области. Есть проблемы и на Закарпатье. Но именно Донбасс уже 6 лет находится в фазе вооруженного конфликта – и поэтому "нам болит"», – отметил лидер команды НППЕ.

«Мы все помним тот Донбасс, который был раньше, который так любили, которым так гордились. Помним олимпийские рекорды, помним рекорды добычи угля. Донбасс удивлял медицинскими достижениями и строительством новых стадионов. Вот такой Донбасс мы хотим вернуть. А вместе мы можем это сделать», – подчеркнул Сивохо.

Он напомнил, что согласно официальной статистики, за 6 лет вооруженного конфликта на Донбассе погибли более 13 тыс. граждан Украины, и них более 150 – дети. Ранено – более 30 тыс. чел.

Сивохо также отметил, что за 6 лет войны на ней одни обогащаются, «а кто-то умирает и хоронит родных людей». «Экономические потери исчисляются десятками миллиардов долларов. Контрабанда, коррупция, беспредел, договорняки вокруг линии соприкосновения, на КПВВ», – добавил он.

«Мы должны ответить себе на вопрос: готовы ли мы жить так дальше? Приоритет государственной политики президента – мир в Украине. Но до сих пор не сформирована единая система разработки и реализации государственной политики по реинтеграции Донбасса и Крыма. Мы готовы привлечь гражданское общество и вместе разработать действенную государственную политику реинтеграции Донбасса, чтобы она стала фундаментом в работе и по реинтеграции украинского Крыма. Президентом Владимиром Зеленским озвучена эта задача, ну, а я, собственно говоря, должен ее выполнять. Время пришло», – сказал Сивохо.

Как сообщалось ранее, НППЕ призвана объединить профессионалов из всех спектров жизни для восстановления мира в Украине и урегулирования конфликта на Донбассе. На данном этапе НППЕ финансируется исключительно за личные средства ее команды. Как сообщил Сергей Сивохо, участники Платформы также планируют взаимодействовать с общественными организациями, представляющими неподконтрольные Украине территории Донецкой и Луганской областей.

Но презентацию НППЕ сорвали ветераны батальона «Азов», которые в агрессивной форме высказали свои претензии к выступающим и лично к Сергею Сивохо. Началась потасовка, лидер команды НППЕ был вынужден покинуть мероприятие. Наиболее агрессивных участников инцидента задержала полиция.