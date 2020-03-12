На КПВВ в Донецкой области проведен температурный скрининг более 220 тыс. человек

За время проведения температурного скрининга на контрольных пунктах въезда/выезда (КПВВ) в Донецкой области проведена проверка более 220 тыс. чел. Об этом сегодня, 12 марта, сообщил начальник Краматорского пограничного отряда, полковник Анатолий Федорчук на брифинге в Донецкой облгосадминистрации, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он отметил, что температурный скрининг людей, пересекающих линию соприкосновения на въезд на подконтрольную украинскому правительству территорию, проводится с 26 февраля.

«На данный момент в 4-х КПВВ уже проведен температурный скрининг больше 220 тыс.человек. По результатам температурного скрининга лиц, которые подозревались на коронавирусную инфекцию, не было выявлено», – сказал Федорчук.

По его словам, у пограничников четко организовано взаимодействие с подразделениями Министерства здравоохранения (МОЗ). На всех КПВВ дежурят как общественные организации, которые оказывают медицинскую помощь, так и с 14 часов ежедневно дежурят реанимобили с медицинскими работниками.

«Алгоритм отработан совместно с МОЗ, и он выполняется. Личный состав, который осуществляет данный температурный скрининг и оформление граждан, весь обеспечен масками и одноразовыми перчатками. Также после постановления КМУ [о карантине] введен температурный скрининг у всего личного состава», – добавил начальник погранотряда.

Федорчук подчеркнул, что в данное время все КПВВ работают в штатном режиме, но в случае принятия решения о закрытии на время карантина отдельных пунктов пропуска, пограничники готовы действовать в такой ситуации.