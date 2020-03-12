Пробное ВНО перенесли из-за карантина: Стали известны даты проведения

В Украине в связи с введением карантина проведение пробного внешнего независимого оценивания (ВНО) перенесли на 4 и 11 апреля этого года, участники должны повторно распечатать приглашение-пропуск. Об этом сегодня, 12 марта, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки (МОН).

«Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) перенес проведение пробного внешнего независимого оценивания на 4 и 11 апреля 2020 года. Соответствующее решение было принято сегодня, 12 марта 2020 года», – говорится в сообщении.

Так, пробное тестирование по украинскому языку и литературе вместо 21 марта состоится 4 апреля. Тестирование по другим предметам вместо 28 марта – 11 апреля. Даты определения результатов будут известны к 14 марта.

В Минобразования обратили внимание, что участникам пробного ВНО поступят новые приглашения-пропуска с актуальными датами, их нужно будет распечатать для участия в тестировании.

Отмечается, что решение о переносе пробного ВНО было принято, чтобы предотвратить распространение в Украине коронавирусной инфекции COVID-19 и согласно выполнению соответствующего постановления Правительства от 11 марта 2020 года.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины на заседании 11 марта утвердил меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине. В частности, с 12 марта вводится карантин в учебных заведениях сроком на 3 недели и ограничения на проведение массовых мероприятий. Во время карантина ученикам и студентам запрещается посещать учебные заведения.