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В Украине могут изменить правила определения прожиточного минимума

12.03.20 17:04
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Министерство социальной политики Украины совместно с народными депутатами в ближайшее время разработает новые подходы к формированию прожиточного минимума. Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная, сообщает сегодня, 12 марта, пресс-служба ведомства.

«Мы принципиально за необходимость пересмотра подходов к формированию прожиточного минимума», – сказала Лазебная.

По ее словам, прожиточный минимум – это наиболее значимый показатель в социальной политике, поскольку на его основе определяется более 150 различных выплат, пособий, штрафов. Поэтому увеличение прожиточного минимума приводит к их автоматическому пересчету и необходимости изыскания дополнительных расходов бюджетов.

Министр отметила, что для обеспечения комплексного решения проблемы прожиточного минимума целесообразно изучить лучший мировой опыт и разработать единый подход к оптимизации сферы применения прожиточного минимума как основного показателя борьбы с бедностью.

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