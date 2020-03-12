В Украине могут изменить правила определения прожиточного минимума

Министерство социальной политики Украины совместно с народными депутатами в ближайшее время разработает новые подходы к формированию прожиточного минимума. Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная, сообщает сегодня, 12 марта, пресс-служба ведомства.

«Мы принципиально за необходимость пересмотра подходов к формированию прожиточного минимума», – сказала Лазебная.

По ее словам, прожиточный минимум – это наиболее значимый показатель в социальной политике, поскольку на его основе определяется более 150 различных выплат, пособий, штрафов. Поэтому увеличение прожиточного минимума приводит к их автоматическому пересчету и необходимости изыскания дополнительных расходов бюджетов.

Министр отметила, что для обеспечения комплексного решения проблемы прожиточного минимума целесообразно изучить лучший мировой опыт и разработать единый подход к оптимизации сферы применения прожиточного минимума как основного показателя борьбы с бедностью.