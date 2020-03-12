Защита от коронавируса: Жителям Мариуполя рассказали о мерах предосторожности

В Мариуполе жителям напомнили о соблюдении мер предосторожности для защиты от коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 12 марта, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

«Департамент здравоохранения Мариупольского городского совета информирует об основных мерах предосторожности для защиты от новой коронавирусной инфекции», – говорится в сообщении.

Так, защитить свое здоровье и здоровье, окружающих можно, соблюдая следующие правила:

регулярно мойте руки;

регулярно обрабатывайте руки спиртосодержащим средством или мойте их с мылом не менее 20 секунд;

соблюдайте дистанцию в общественных местах, старайтесь держаться от людей на расстоянии как минимум 2 м, особенно если у них кашель, насморк;

старайтесь не трогать руками глаза, нос и рот чтобы не перенести вирус, который может оказаться на руках;

соблюдайте правила респираторной гигиены;

при кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой, сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой и обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом чтобы инфекция не попала на руки, а затем на предметы, к которыми вы прикасаетесь;

при повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно быстрее обращайтесь за медицинской помощью;

если вы посещали районы распространения, где регистрируется 2019-nCoV, или тесно общались с кем-то, у кого после поездки наблюдаются симптомы респираторного заболевания, сообщите об этом медицинскому работнику.

Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания требуют незамедлительного обращения за медицинской помощью, поскольку могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием.

«Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые различные причины, среди которых в зависимости от совершенных пациентом поездок и его контактов может быть COVID-19», – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины на заседании 11 марта утвердил меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине. В частности, с 12 марта вводится карантин в учебных заведениях сроком на 3 недели и ограничения на проведение массовых мероприятий. Во время карантина ученикам и студентам запрещается посещать учебные заведения.