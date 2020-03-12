Украина на карантине: В Укрпочте рассказали о доставке пенсий и других выплат

Во время карантина, введенного в Украине с сегодняшнего дня, 12 марта, Укрпочта будет продолжать работать в обычном режиме, в том числе, доставлять пенсии и другие выплаты. Об этом сообщается в заявлении Укрпочты, опубликованном на сайте компании.

«Как известно, с целью противодействия распространению коронавируса 11 марта украинским правительством принято решение ограничить массовые мероприятия с участием более 200 человек и ввести карантин в учебных заведениях. Укрпочта, как стратегически важный объект инфраструктуры, продолжает работать в обычном режиме. Компания и в дальнейшем будет доставлять пенсии и денежные выплаты миллионам клиентов, особенно пенсионерам, которые являются наиболее уязвимой категорией возможного инфицирования коронавирусом. Они также смогут осуществлять коммунальные платежи дома, получать бытовые товары и продукты первой необходимости, чтобы не подвергаться риску и не идти в магазины, или в места значительного скопления людей», – говорится в заявлении.

Также, в компании сообщили, что предприятие продолжит принимать и отправлять посылки в Украину и за ее пределы.

Кроме того, руководство Укрпочты предупреждает, что на время введения карантина в учебных заведениях, возможен недостаток персонала в определенных отделениях и участках. Однако предприятие будет делать все возможное, чтобы такие случаи были исключением, и минимизировать возможные неудобства для клиентов.

В то же время, в компании делают все возможное, чтобы работа сотрудников предприятия оставалась и в дальнейшем безопасной. В частности, в случае распространения инфекции предприятие имеет запас респираторов и более 100 тыс. масок. В ближайшее время почтовые отделения, сортировочные центры и офисные объекты будут обеспечены более чем 11 тыс. дезинфекторами.

В компании отметили, что каждый работник, в случае обнаружения каких-либо симптомов болезни, в первую очередь, должен обратиться к врачу, сообщить своему руководителю и избегать любых контактов с коллегами и клиентами, оставаясь на самостоятельном карантине.

Если у почтальона возникают какие-либо сомнения относительно неудовлетворительного состояния здоровья клиента, работодатель рекомендует избегать контакта с ним и предупредить начальника отделения о такой ситуации. Также, если работник Укрпочты не может оставить малолетнего ребенка на время карантина в учебных заведениях, он должен обратиться к своему руководителю, чтобы оформить отпуск или удаленный доступ работы и провести это время дома.

«При наличии какого-либо риска для здоровья сотрудников руководство Укрпочты оставляет за собой право вносить коррективы в режим работы отделений и оказания почтовых и финансовых услуг», – уточняется в заявлении.

В Укрпочте напомнили, что, согласно информации Всемирной организации здравоохранения, процесс получения посылок является безопасным для здоровья людей.

Помимо этого, в компании призвали не поддаваться панике, не распространять непроверенную информацию и соблюдать базовые правила гигиены.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины на заседании 11 марта утвердил меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине. В частности, с 12 марта вводится карантин в учебных заведениях сроком на 3 недели и ограничения на проведение массовых мероприятий. Во время карантина ученикам и студентам запрещается посещать учебные заведения.