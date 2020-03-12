Стало известно, сколько миллионеров в Донецкой области

На Донетчине с начала декларационной кампании о своих доходах за 2019 год уже отчитались более 3 тыс. граждан. Из них 20 человек задекларировали доходы на сумму, превышающую 1 млн грн. Об этом сегодня, 12 марта, сообщает Главное управление Государственной налоговой службы Украины (ГУ ГНС) в Донецкой области.

Так, общая сумма задекларированных за 2019 год доходов составила 283,6 млн грн, что больше, чем в 2 раза превышает показатель прошлого года.

По предварительным результатам, к уплате в бюджет гражданами области начислено 11,7 млн грн налога на доходы физических лиц и 1,8 млн грн военного сбора. В течение 2 месяцев 2020 года жителями Донецкой области уже уплачено в бюджет 2,2 млн грн налога на доходы физических лиц и 0,5 млн грн военного сбора.

«Активно о своих доходах за 2019 год отчитываются те, кто получил доход от продажи недвижимости – 628 деклараций, наследство – 551 декларация, получал доходы от предоставления недвижимости в аренду – 52 декларации», – говорится в сообщении.

Кроме того, уже 121 человек обратился в налоговую службу Донетчины за налоговой скидкой. «Реализовать свое право на получение налоговой скидки граждане могут в течение всего текущего года», – уточняется в сообщении.