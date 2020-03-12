«Машин сегодня много»: Ситуация в пунктах пропуска днем 12 марта

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 12 марта, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

«Администратор»: «12:02. Горловка – Бахмут. В ДНР – полная сетка людей, машин также очень много. Украина быстро пропускает»;

«Администратор»: «13:31. Горловка – Бахмут. Два часа стоим пешим. Двигаемся медленно, это мягко сказано. Работает по одному окну в обе стороны»;

Юрий: «13:39. Никитовка на полиции 20 машин».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

«Young»: «11:41. Каргил в Курахово. Машин много, людей тоже»;

«DW»: «12:03. Каргилл в сторону Украины. С середины моста».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

«Вольдемар»: «11:14. Еленовка в Донецк, 20 машин»;

Виктория: «11:32. Еленовка из Донецка, машин 50 до полиции»;

Виктор: «12:32. 13:00 (по местному времени, – ред.) Еленовка – Новотроицк. До полиции 10 машин + 35 до таможни»;

Наталья: «13:06. В Еленовке в сторону Мариуполя пусто»;

Владимир: «13:28. Новотроицк в Донецк 15 авто. Новотроицк в Украину за знаком "90" далеко… машин 300 всего»;

Наталья: «13:43. Еленовка в Украину – прошли за час. Перед украинским нулевым очередь огромная. Начинается очередь от поломанных деревьев, почти сразу за нулем ДНР. Дальше еще очередь перед Перлыной и перед таможней, сказали – со встречки»;

Наталья: «13:54. Еленовка в сторону ДНР машин 40»;

Кристина: «14:03. Еленовка в Украину на ДНР пусто, Украина перед нулем где-то 120 машин, перед таможней еще машин 130».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Геннадий: «10:09. Октябрь. Стоим с 9:00 по мск. Перед нами 13 машин общей и 4 типа "льготы"»;

Геннадий: «12:23. В 7:00 выехал из Донецка. Сейчас стою перед Пищевиком. В Мариуполь. Машин сегодня много»;

Сергей: «13:07. В Куликово в Украину перед шлагбаумом 10 машин, льгота 1. На выезде из Куликово на нулевом 40 авто и так же перед украинским постом».

КПВВ «Станица Луганская»: