«Машин сегодня много»: Ситуация в пунктах пропуска днем 12 марта

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.
По состоянию на день сегодня, 12 марта, ситуация в пунктах пропуска следующая.
КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):
- «Администратор»: «12:02. Горловка – Бахмут. В ДНР – полная сетка людей, машин также очень много. Украина быстро пропускает»;
- «Администратор»: «13:31. Горловка – Бахмут. Два часа стоим пешим. Двигаемся медленно, это мягко сказано. Работает по одному окну в обе стороны»;
- Юрий: «13:39. Никитовка на полиции 20 машин».
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
- «Young»: «11:41. Каргил в Курахово. Машин много, людей тоже»;
- «DW»: «12:03. Каргилл в сторону Украины. С середины моста».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
- «Вольдемар»: «11:14. Еленовка в Донецк, 20 машин»;
- Виктория: «11:32. Еленовка из Донецка, машин 50 до полиции»;
- Виктор: «12:32. 13:00 (по местному времени, – ред.) Еленовка – Новотроицк. До полиции 10 машин + 35 до таможни»;
- Наталья: «13:06. В Еленовке в сторону Мариуполя пусто»;
- Владимир: «13:28. Новотроицк в Донецк 15 авто. Новотроицк в Украину за знаком "90" далеко… машин 300 всего»;
- Наталья: «13:43. Еленовка в Украину – прошли за час. Перед украинским нулевым очередь огромная. Начинается очередь от поломанных деревьев, почти сразу за нулем ДНР. Дальше еще очередь перед Перлыной и перед таможней, сказали – со встречки»;
- Наталья: «13:54. Еленовка в сторону ДНР машин 40»;
- Кристина: «14:03. Еленовка в Украину на ДНР пусто, Украина перед нулем где-то 120 машин, перед таможней еще машин 130».
КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):
- Геннадий: «10:09. Октябрь. Стоим с 9:00 по мск. Перед нами 13 машин общей и 4 типа "льготы"»;
- Геннадий: «12:23. В 7:00 выехал из Донецка. Сейчас стою перед Пищевиком. В Мариуполь. Машин сегодня много»;
- Сергей: «13:07. В Куликово в Украину перед шлагбаумом 10 машин, льгота 1. На выезде из Куликово на нулевом 40 авто и так же перед украинским постом».
КПВВ «Станица Луганская»:
- «Администратор»: «12:29. В 6:00 в Станице людей 3 пролета, в 7:40 прошел паспортный. В Станице в сторону Украины полный деревянный навес и полный железный и люди за талончиками. На ЛНР в сторону Станицы два пролета. В Луганск на автобус людей мало (на один автобус). На николаевском разъезде людей примерно на 4 автобуса. На 50 лет людей много, примерно на 6-7 автобусов. Короче, полный аншлаг».