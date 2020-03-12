Назвались волонтерами: На Луганщине задержан микроавтобус с оружием и боеприпасами (Фото)

На блокпосту «Лисичанск – Бахмут» сегодня, 12 марта, задержан микроавтобус, которым из Луганской области пытались вывезти арсенал оружия и боеприпасов. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Луганской области Татьяна Погукай.

«Во время проверки автомобиля Volkswagen Transporter правоохранители обнаружили три РПГ-7, пулемет ПКТ, пулемет "Утес", 5 РПК, около 2 500 патронов калибра 7,62 мм и более 1 000 патронов калибра 5,45 мм», – написала она.

«На момент остановки в салоне микроавтобуса находились 4 человека, которые назвались членами благотворительной волонтерской организации. С ними общаются следователи», – сообщила Погукай.

Фото: Facebook / Татьяна Погукай

По ее словам, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

«Решается вопрос о предоставлении событию правовой квалификации. Проводятся первоочередные действия для установления источника происхождения обнаруженного арсенала, цели его вывоза и назначения», – проинформировала представитель полиции.