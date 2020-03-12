Через КПВВ «Новотроицкое» мужчина пытался скрытно провезти более 800 тыс. грн (Фото)

Через КПВВ «Новотроицкое» житель неподконтрольной украинским властям Макеевки (Донецкая обл.) пытался скрытно провезти более 800 тыс. грн. Об этом сегодня, 12 марта, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Как сообщается, силами и средствами Государственной фискальной службы Украины из состава Объединенных сил в ходе досмотра личных вещей жителя неподконтрольной Макеевки, который двигался в Мариуполь на собственном автомобиле, обнаружены скрытые от контроля наличные средства. 847 тыс. грн были спрятаны в конструктивных особенностях автомобиля.

Данная сумма является превышением предельно допустимой суммы денежных средств, разрешенной для перемещения с временно неподконтрольной территории Украины через линию разграничения. Указанными действиями мужчина совершил правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 204-3 Кодекса Украины об Административных правонарушениях.

В отношении мужчины составлен административный протокол, а денежные средства изъяты и переданы на ответственное хранение до соответствующего решения суда.