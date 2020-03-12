Электронные учебники и Skype-уроки: На Донетчине подготовили программу обучения на время карантина

В Донецкой области на карантин из-за коронавируса отправили почти 267 тыс. воспитанников учебных учреждений. Учащиеся будут переведены на дистанционное обучение. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 12 марта, сообщила директор департамента образования и науки Донецкой облгосадминистрации Татьяна Сидашева на брифинге в ДонОГА.

«Каратин введен в 223-х учреждениях образования: дошкольных, общеобразовательных средних, учреждениях профессионально-технического образования, пред высшего и высшего образования, во внешкольных учебных учреждениях. Это охватывает почти 267 тыс. детей», – уточнила Сидашева.

По ее словам, поскольку дети будут находиться дома, для них вводится дистанционное обучение. Подобная модель была ранее наработана для учащихся, проживающих во временно неподконтрольных украинскому правительству районах.

«Область будет использовать опыт дистанционного обучения, которое вводилось для детей из временно оккупированных территорий. Сейчас мы это возьмем за основу и будем отрабатывать дистанционное обучение по каждой школе. Сегодня уже подготовлены рекомендации по этим вопросам, есть поддержка Минобразования, есть электронные учебники, есть Skype-уроки. Также учителя имеют опыт, как работать на онлайн-платформе. Мы будем рекомендовать педагогам пользоваться всеми этими полезными инструментами для обеспечения дистанционного образования», – рассказала директор департамента.

Татьяна Сидашева отметила, что органы образования будут отслеживать, как в каждом городе и в каждой школе будет работать система дистанционного обучения.

Напомним, в Донецкой области с 12 марта по 3 апреля введен карантин в учебных учреждениях и ограничения на проведение массовых мероприятий с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции.