Коронавирус: В Польше зафиксирован первый смертельный случай

В Польше первый летальный исход после заражения коронавирусом COVID-19 зафиксирован в городе Познань, расположенном на западе страны. Об этом сегодня, 12 марта, сообщил заместитель мэра Познанин Энджей Соларский, передает «УНН».

По его словам, умерла 57-летняя женщина, у которой были серьезные заболевания. Чиновник также опроверг слухи, что якобы женщина работала ни в одном из образовательных учреждений города.

Сейчас в Польше зафиксированы 47 подтвержденных случаев заболевания, вызванного коронавирусом COVID-19. Кроме того, 317 человек госпитализированы с подозрением на коронавирус, более 1 тыс. человек находятся в условиях домашнего карантина.

Польские власти ввели круглосуточный санитарный контроль на всех границах и отменили все массовые мероприятия. Так, с 12 до 25 марта в Польше будут закрыты все образовательные учреждения, а также театры, музеи, кинотеатры и другие учреждения культуры. Закрывать торговые центры и магазины правительство Польши пока не планирует.

Напомним, Кабинет министров Украины утвердил меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19.