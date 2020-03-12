Огурец не поможет: В Славянске ввели «коронавирусный» карантин

В Славянске (Донецкая обл.), как и по всей стране, с сегодняшнего дня, 12 марта, вводится карантин на основании решения Кабмина о мерах по предотвращению распространения коронавируса. Ограничительные действия продлятся по 3 апреля. В городе все учебные заведения переведены на дистанционную форму обучения, ограничено проведение массовых мероприятий, при этом продолжит работу городской бассейн. Вернувшимся из-за границы предложено на 14 дней перейти на «самоизоляцию». Об этом сообщает корреспондент «Донецких новостей».

«С 8 утра мы проводим совещания, посвященные введению карантина, по распоряжению Кабмина. Приняты ряд рекомендательных решений, в том числе, связанных с ограничений учебного процесса в дошкольных и школьных учреждениях. Также рассматривали вопросы о целесообразности закрытия бассейна, Дворца культуры, библиотек и так далее», – сказал городской голова Славянска Вадим Лях.

Он акцентировал, что карантин не должен парализовать жизнь города. «У нас на предприятиях есть работники, которые выполняют важные функции по жизнеобеспечению города, поэтому все будет проходить в рабочем режиме», – дополнил градоначальник.

В ближайшие три недели мы проводим карантинные мероприятия в Славянске будут связаны, в основном, с режимом работы учебных заведений. «В Постановлении Кабинета министров есть четкий запрет на посещение получателей образования, то есть детей, учебных заведений. Таким образом, у нас с сегодняшнего дня закрыты дошкольные, школьные и внешкольные (станция юных техников и Центр детско-юношеского творчества) учреждения. Наши школьники переходят на дистанционную форму обучения, как и в прошлые карантины. Сейчас в эпоху гаджетов мы имеем возможность держать связь с учащимися постоянно. Учителя также в основном будут работать дистанционно, по необходимости они будут приходить на работу», – сообщил заместитель городского головы Юрий Подлесный.

«Но поневоле нам придется отключать отопление в школах», – добавил он.

«Сегодня исполкомом примет решение о сокращении отопительного сезона в учебных заведениях. В принципе, 21 день карантина – это не мало . Это почти месяц и хорошая экономия бюджетных средств. Считаем целесообразным в ушедших на карантин учреждениях сократить отопительный сезон», – уточнил мэр города.

Ограничены занятия и в детско-юношеских спортивных школах и школе искусств (музыкальной школе). «В детско-юношеских школах отменяются групповые занятия. Но будут проводиться индивидуальные занятия по спорту высоких достижений – со спортсменами, у которых есть годовые календари соревнований и подготовка к этим соревнованиям требует постоянных тренировок», – рассказал Подлесный.

При этом относительно городского бассейна комиссия приняла решение не ограничивать посещение. «Потому что специфика дезинфекционных мероприятий в бассейне превращает его в то место, которое препятствует распространению любых вирусных инфекций», – отметил заммэра.

Жителям, вернувшимся из-за границы, рекомендовано добровольно не выходить на работу в течение 14 дней в качестве «самоизоляции». «Мы рекомендовали всем работодателям города, независимо от форм собственности, переводить на дистанционную работу и рекомендовать самоизоляцию на протяжении двух недель для тех работников, которые возвращаются в Украину из-за границы – не важно в какой стране они были. Это распространяется, в том числе, и на органы местного самоуправления. Человек прибыл из-за границы и, с момента прибытия, он добровольно уходит на самоизоляцию. Мы, естественно, понимаем, что самоизоляция дело добровольное и при этом на совести каждого то, как он тщательно выполняет рекомендации по обсервации», – пояснил Юрий Подлесный.

Проблемой остается массовый прием граждан в поликлиниках, Центре предоставления административных услуг, отделении Пенсионном фонде, отделениях банков и пр. «Есть настойчивая рекомендация – если посетитель чувствует симптомы простудного заболевания, то ему не нужно идти туда, где он массово контактирует с другими людьми. Ему не нужно пользоваться общественным транспортом, сидеть в очереди в поликлинике. Ему нужно связаться со своим семейным врачом. Те пациенты, у которых повышена температура, есть кашель и другие симптомы заболевания, будут обслуживаться семейными врачами на дому», – отметил Подлесный.

В случае подозрения именно на коронавирусную инфекцию пациента будут госпитализировать. Медицинские учреждения Славянска укомплектованы защитными костюмами, респираторами для медперсонала. «Из публикаций в СМИ мы знаем, что одна из причин смерти при коронавирусе – это отказ легких. Поэтому и необходим аппарат искусственной вентиляции легких. Такие аппараты у нас есть в наличии – 4 штуки. То есть экстренная помощь в случае необходимости на месте оказана будет», – заверил Вадим Лях.

Также в рамках карантина ограничивается проведение массовых мероприятий, с количеством участников более 200 чел.

В городском общественном транспорте проводится дезинфекция. «В транспорте проводится санитарная обработка перевозчиками по договорам со специализированными организациями. Начиная с сегодняшнего дня, некоторые из перевозчиков проводят обучение своего персонала для того, чтобы самостоятельно закупленными сертифицированными дезматериалами проводить обработку своих транспортных средств», – доложил заммэра.

В свою очередь Вадим Лях напомнил, что в начале недели было рекомендовано использование дезсредств во всех общественных учреждениях, учреждениях питания, торговли и общественных местах: «Работники отдела по благоустройству и отдела по охране труда будут ходить по городу для того, чтобы увидеть, присутствуют ли дезредства в таких местах. Это будет делаться не для штрафов, а для обратной связи. Если будет замечено отсутствие дезредств, придется централизовано делать дополнительную их закупку».

«Много мнений о целесообразности карантина. Считаем, что такие жесткие меры вводятся, чтобы максимально дотянуть до теплой погоды. Все-таки вирус мало изучен. Мы понимаем, что это штамп гриппа, а грипп имеет свою сезонность. То есть имеет переходный период от зимы к весне, и есть надежда, что с потеплением вспышка будет затухать», – поделился своим мнением Лях.

Мэр Славянска также призвал не заниматься самолечением и не вестись на возможную продажу средств от коронавируса в интернете. «Паниковать не надо, но и бдительность терять не стоит. Уже есть определенные статистические данные, что 95% заразившихся – выздоравливают. И это вселяет надежду на то, что все будет хорошо. Но это не значит, что мы должны пренебрегать средствами гигиены, дезинфекции дома и на работе и так далее. Сложность эпидемии в том, что все надеются, что появится вакцина, волшебное средство, которое спасет мир от этого. Но мы должны понимать, что внедрение вакцин, особенно новых, предполагает клинические испытания – а это не меньше года. И вряд ли кто-то запустит на рынок вакцину, не прошедшую испытание. И сейчас может появится масса предложений в интернете типа спасительных вакцин и средств народной медицины от коронавируса – пожевать огурец, приложить ко лбу и так далее. Давайте так – не паниковать и не заниматься самолечением», – резюмировал мэр.

Напомним, Кабинет министров Украины утвердил меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19.

Как сообщалось, Донецкая область готова к любому развитию ситуации с коронавирусом – больницы оборудованы необходимым, подготовлены к приему пациентов, врачи обучены алгоритму действий. В качестве карантинного учреждения больных будет принимать инфекционная больница в Мирнограде. А людей, пораженных коронавирусом, на севере области сможет принять инфекционная больница Константиновки, на юге – Мариупольская городская больница № 4 и больница «скорой помощи».

По состоянию на 12 марта в регионе случаев коронавируса не было.