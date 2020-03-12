Мешает ли война на Донбассе вступлению в НАТО, – мнение

Война на Донбассе не является юридическим препятствием для вступления Украины в НАТО. Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко.

Как передает пресс-служба Офиса вице-премьер-министра, по его словам, в основополагающих документах НАТО нет положения, которое бы запрещало присоединяться к Альянсу стране, в которой существует вооруженный конфликт. «Поэтому с юридической точки зрения Украина имеет такие же возможности, как и другие страны, которые не воюют. В то же время, несомненно, что война в Донбассе усложняет путь Украины в Альянс», – считает Пристайко.

«Конфликт уносит жизни наших людей, истощает Украину, задерживает наше цивилизационное развитие, мешает реализовать критически необходимы реформы. На это и рассчитывает Россия, которая традиционно провоцирует нестабильность в соседних государствах, в частности, чтобы затруднить их движение в европейские и евроатлантические структуры. Яркий пример того, как это работает – война в Грузии», – отметил вице-премьер.

Пристайко также заявил, что задача Украины сейчас – «вырваться» из вооруженного конфликта на Донбассе, используя все возможные дипломатические и другие средства.

«Политическое решение по вступлению Украины в НАТО будет зависеть от развития нашей страны – внедрения военных и других реформ, обеспечения демократии, верховенства права и тому подобное. Мы непременно будем в НАТО – это лишь вопрос времени», – убежден вице-премьер-министр Украины.