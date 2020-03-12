Избил дважды за неделю: Житель Донетчины убил сожительницу

34-летний житель Курахово (Донецкая обл.) в течение недели дважды избил свою гражданскую жену. После последнего «рукоприкладства» женщина потеряла сознание, а позднее умерла. Об этом сегодня, 12 марта, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщается, что 9 марта около 14:10 в полицию обратился 34-летний житель Курахово, который сообщил о том, что во время ссоры избил свою сожительницу, а сейчас обнаружил ее без признаков жизни.

«Оказалось, что 8 марта сожители "отмечали" праздник у своего знакомого, а когда вернулись домой, между ними возникла ссора и мужчина избил свою гражданскую жену. На следующий день женщина начала терять сознание. Знакомый и сам обидчик, которые уже с самого утра вместе с потерпевшей распивали спиртное, пытались привести ее в чувство. Когда им это не удалось, они решили дать женщине поспать, однако в сознание она так и не пришла. Кроме того, установлено, что неделю назад во время распития алкоголя между гражданскими супругами тоже возник конфликт, который перерос в драку», – рассказали в полиции.

По факту полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего).

Тело женщины правоохранители направили для исследования в Марьинское районное бюро судебно-медицинской экспертизы.

Судмедэксперты предварительно установили, что смерть женщины не является естественной и наступила в результате полученных телесных повреждений. Проводятся исследования по установлению точной причины смерти, по результатам которых будет принято процессуальное решение о правовой квалификации указанного события.

Продолжается следствие.