Борьба с коронавирусом: В церквях вводят ограничения

Украинская православная церковь (УПЦ Московского патриархата), Православная церковь Украины (ПЦУ) и Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ) обратились к своим прихожанам в связи с распространением коронавирусной инфекции в мире.

На официальном сайте УПЦ (МП) опубликовано заявление Священного Синода РПЦ, в котором отмечается, что «недопустимо легкомысленно относиться к коронавирусной инфекции, пренебрегать врачебными предписаниями, игнорировать профилактические меры, подвергая опасности заражения себя и окружающих».

«Священный Синод считает важным последовательное и неукоснительное соблюдение санитарно-гигиенических мер профилактического характера на приходах и в монастырях, особенно в тех регионах, где эпидемиологическая обстановка официально признана тяжелой, в том числе более широкое применение санитарных растворов для дезинфекции кивотов икон, к которым прикладываются верующие, использование одноразовых стаканчиков для запивки. В случае распространения в конкретном регионе коронавирусной инфекции могут быть по согласованию со Священноначалием применены дополнительные профилактические меры», – говорится в сообщении.

В ПЦУ священникам и прихожанам рекомендуют меньше целоваться во время приветствия, а также воздержаться от целования икон.

«На время пандемии, особенно при наличии повышенной опасности в конкретных местностях, достаточным проявлением уважения к святыням (кресту, иконам, святым мощам) может быть поклонение / поклон перед ними, без целования. Указанное также может применяться к личным приветствиям и проявлению уважения между членами Церкви, в частности между священнослужителями и мирянами при подаче благословения», – отмечается в сообщении ПЦУ.

Кроме того, поместным церквям ПЦУ рекомендуют временно не переносить святыни (святые мощи, почитаемые иконы) с мест их постоянного хранения; использовать для запивки после принятия причастия одноразовые стаканы или потребление только антидора (священный хлеб, который раздается верующим).

Прихожанам УГКЦ разрешили наблюдать богослужения из дома, а придя в храм, не прикасаться к иконам и не целовать их.

«В этот период может быть оправданным не касаться и не целовать икон. Требуем в наших церквях усилить меры противоэпидемической безопасности, чтобы наши храмы были всегда чистым и безопасным местом для личной и совместной молитвы», – сказал глава УГКЦ Блаженнейший Святослав в обращении к прихожанам.

Также предстоятель отметил, что в храмах УГКЦ будут выполнять все распоряжения государственной и местной власти и санитарных служб. Всех граждан попросил ответственно относиться к личной гигиене и сохранять абсолютный покой. УГКЦ будет проводить трансляции богослужений «посредством современных средств коммуникации». Священников будут поощрять, чтобы те проводили таинства исповеди и причастия на дому, особенно в отношении больных граждан.