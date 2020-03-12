Организаторам наркопритонов в Мариуполе грозит до 5 лет

В Мариуполе (Донецкая обл.) оперативники задокументировали деятельность ранее судимых местных жителей, которые устроили в своих домовладениях точки для изготовления и употребления наркотиков. Об этом сегодня, 12 марта, сообщила пресс-служба Центрального района.

Организаторам притонов грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Полицейские получили оперативную информацию о том, что в некоторых домах Мариуполя собираются наркозависимые люди с целью изготовления и непосредственного употребления наркотиков. С целью проверки этих сведений правоохранители провели санкционированные обыски.

Так, во время обыска в одной из квартир Кальмиусского района правоохранители обнаружили шприцы с остатками наркотического жидкости бурого и белого цветов и принадлежности для приготовления наркотиков. Во время ликвидации притона в помещении находился 39-летний наркозависимый владелец дома.

Другой обыск состоялся в доме 42-летнего мужчины в Приморском районе, во время которого были изъяты шприцы с остатками наркотического жидкости светло-коричневого цвета, стеклянные колбы и другие доказательства недавнего приготовления наркотиков.

Все изъятое направлено на экспертизу.

По обоим фактам возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 317 «Организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств».

Полицейские обращаются ко всем жителям города, если вы владеете информацией о распространении, хранение, приобретение или производства наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, сообщите об этом в ближайшее территориальное отделение полиции или по телефону «102».