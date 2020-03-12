Невыносимая боль: В ООН рассказали о пытках и задержаниях людей на Донбассе

В ООН продолжают фиксировать случаи незаконного задержания, пыток и жестокого обращения с задержанными по обе стороны линии разграничения на Донбассе. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 12 марта, сообщила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер, презентуя 29-й доклад миссии о ситуации с правами человека в нашей стране. Документ охватывает период с 16 ноября 2019 года по 15 февраля 2020 года.

По ее словам, после обмена пленными, который состоялся 29 декабря 2019 года, представители ООН опросили 56 лиц из 76 освобожденных из «Л-ДНР», но не успели пообщаться ни с кем из 124 человек, которых украинские власти передали «Л-ДНР», поскольку ограничены в доступе к неподконтрольной Украине территории Донбасса.

Богнер отметила, что до обмена пленными представители ООН общались с 76 из 124 человек, переданных «Л-ДНР», когда эти лица находились на подконтрольной Украине территории, а после подготовки отчета смогли пообщаться с небольшой группой из этих людей в Донецке и Луганске.

«В самопровозглашенных "республиках" мы выявили систематичную практику пыток задержанных и жестокого обращения с ними. Частота, интенсивность и продолжительность пыток и жестокого обращения значительно отличалась, но, как правило, они продолжались до тех пор, пока задержанные не соглашались обвинить самих себя. Широко применялись избиения, удары электрическим током, удушение, инсценировка казни, сексуальное насилие. В обеих самопровозглашенных "республиках" ответственность за эти кричащие нарушения несут "министерства безопасности"», – сообщила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.

«В "ДНР" пытки часто осуществлялись в печально известном месте несвободы – "Изоляции". Один бывший задержанный сказал, что он молил своих мучителей убить его, потому что он больше не мог терпеть боль. По словам еще одного задержанного, после пыток он пытался покончить с собой – настолько сильной была боль», – продолжила Богнер.

Она отметила, что в «Л-ДНР» также существует стабильная тенденция своевольного задержания людей, которые потом могли пропадать без вести. «Это делает вопрос доступа международных наблюдателей к задержанным в самопровозглашенных "республиках" еще более актуальным и безотлагательным… Мы призываем предоставить такой доступ как можно быстрее», – подчеркнула правозащитница.

«Что касается территории, которая контролируется украинским правительством, в 75 случаях, которые мы отслеживали, наблюдалась тенденция применения пыток, жестокого обращения и незаконного удержания под стражей, или процессуальные нарушения на начальных этапах после ареста, включительно – задержание лиц в неофициальных местах удержания под арестом, преимущественно СБУ. 57 из 75 лиц, с которыми мы общались, сообщили, что их пытали, или жестоко с ними обращались, в частности, сотрудники СБУ. Опрошенные описали такие методы пыток: избиение, удушение, удары электрическим током, инсценировка казни и различные угрозы. Хотя распространенность пыток и жестокого обращения снизилась в сравнении с 2014-2015 годами, эти явления продолжают вызывать серьезное беспокойство», – рассказала представитель ООН.

Богнер подчеркнула, что ни одни обстоятельства и действия не могут оправдать пытки и жестокое обращение с задержанными, а такие действия могут быть приравнены к военным преступлениям в период вооруженного конфликта.