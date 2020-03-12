Шестеро раненых на Донбассе украинских военных находятся в тяжелом состоянии

Шестеро раненых украинских военных, которых санавиацией доставили в Днепр после обстрела военного грузового автомобиля близ поселка Пески (Донецкая обл.), находятся в тяжелом состоянии. Об этом сегодня, 12 марта, сообщил главный врач Днепропетровской областной клинической больницы имени И.И. Мечникова Сергей Рыженко, передает «Радио Свобода».

По его словам, все шестеро бойцов получили тяжелые минно-взрывные ранения.

«Состояние трех оценивается как крайне тяжелое, двое из них – в коме, на аппаратах искусственной вентиляции легких. Все бойцы требуют дальнейшего лечения в отделении интенсивной терапии», – отметил Рыженко.

Днепровские волонтеры организовали акцию по сдаче донорской крови для раненых военных, ее сдают в областной станции переливания крови.

Напомним, 10 марта незаконные вооруженные формирования (НВФ) обстреляли из противотанкового ракетного комплекса военный грузовой автомобиль одного из подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Пески (Донецкая обл.). В результате попадания противотанковой управляемой ракеты один украинский защитник погиб на месте. Впоследствии еще один военнослужащий скончался от полученных ранений. Семь военных получили ранения различной степени тяжести, еще одного защитника госпитализировали с боевым травмированием.