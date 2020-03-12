«Теперь помощь доступна всем»: Медики из Кировоградской области о проекте «200 скорых для Украины»

Автомобили «скорой помощи», переданные медикам Фондом Рината Ахметова в рамках проекта «200 скорых для Украины», облегчают работу медработников и делают медицинскую помощь более доступной. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

«Водители "скорой" любят говорить, что у нас нет дорог, а есть только направления. И это действительно зачастую именно так. Особенно когда речь идет об отдаленных селах. Там в лучшем случае грунтовые дороги, а в худшем – грязь по колено. Добраться до пациентов, отрезанных от цивилизации с такими преградами, раньше было невозможно. Радиус работы нашей амбулатории – 25 км, и даже пешком туда не дойти. Но теперь проблема решена, мы получили медицинский внедорожник Toyota Land Cruiser, и он хорошо себя зарекомендовал. Снега этой зимой не было, но с грязью справился на отлично. Благодаря новой машине помощь сейчас доступна всем», – так отзывается о спецавтомобиле, созданном на базе Toyota Land Cruiser, главный врач Приютовской амбулатории общей практики семейной медицины Александр Горник. Автомобиль был получен медицинским учреждением в декабре 2019 года в рамках проекта «200 скорых для Украины». Всего амбулаториям и центрам первичной медико-санитарной помощи были переданы 64 медицинских джипа.

Амбулатория обслуживает более 5 тыс. жителей поселка Приютовка и окружающих сел.

«Выезжаем на автомобиле к пациентам 4-6 раз в день. В основном это вызовы к одиноким старикам, лежачим больным, маленьким деткам. Часто оказываем помощь прямо на месте, иногда транспортируем больных. Все отмечают, что машина не только суперпроходимая, но и удобная, теплая. Раньше могли о такой только мечтать. Спасибо Фонду Рината Ахметова за этот замечательный проект», – сказал Александр Горник.

Проект «200 скорых для Украины» реализуется по личному решению учредителя Фонда Рината Ахметова. Впервые за 28 лет независимости страны Ринат Ахметов – единственный благотворитель, который передал медикам такое количество суперсовременных машин «скорой помощи».

Помимо 64 внедорожников, медики Украины получили 22 неонтальных автомобиля и 114 «реанимаций на колесах».