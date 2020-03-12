Что грозит за нарушение карантина, – МВД

В МВД призывают ответственно относиться к ситуациям, которые могут угрожать жизни и здоровью граждан. В частности, соблюдать правила карантина. Нарушителей ждут штрафы или уголовная ответственность. Об этом в эфире « Громадського радіо » рассказал советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко.

Он пояснил, что правоохранительные органы имеют право осуществлять рейды и проверять соблюдение требований Кабмина по карантину. Речь идет, например, о трехнедельном карантине в учебных заведениях по всей Украине.

«Нарушителей будут привлекать к ответственности. Речь идет, конечно, о должностных лиц или ответственных за субъекты хозяйственной деятельности», – пояснил советник министра.

В частности, действия правоохранительных органов регулируется статьей 325 Уголовного кодекса Украины о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний. Санкция статьи предусматривает штраф или ограничение свободы до трех лет. А в случае, если это привело к тяжелым последствиям, нарушение карается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

«Мы прежде всего говорим о человеческой ответственности. Просим каждого и каждую понимать, что за вашими действиями или бездействием стоит жизни и здоровья граждан», – призывает Иван Варченко.

В случае несоблюдения ограничений правоохранительные органы будут получать сигналы от граждан и реагировать на них.

«Есть статья 137, которая устанавливает ответственность и обязанности граждан по охране жизни и здоровья детей. Там так же санкции от крупных штрафов до пяти лет заключения», – объясняет он.

Советник министра призывает также не распространять ложные слухи.

Напомним, Кабинет министров Украины утвердил меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19.