В Луганске мужчина до смерти избил сожительницу

В неподконтрольном украинским властям Луганске от тяжких телесных повреждений скончалась 64-летняя женщина. Об этом сегодня, 12 марта, сообщает пресс-служба «МВД ЛНР».

Отмечается, что по данному факту 11 марта «следственным отделением Ленинского РУВД МВД ЛНР возбуждено уголовное дело».

«Установлено, что телесные повреждения потерпевшей причинил сожитель, гражданин 1965 года рождения. Последний задержан в порядке ст.ст. 94, 95 УПК ЛНР. Получены признательные показания, ведется следствие», – заявили в «полиции».

Подробности ЧП не сообщаются.