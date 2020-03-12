Результаты исследований по Донбассу шокируют, поэтому их засекречивают, – участница «Платформы примирения и единства»

Одной из задач участников «Национальной Платформы примирения и единства» (НППЕ) является изучение и принятие во внимание мнения мирных граждан, проживающих по обе стороны линии разграничения, с целью принятия решений для улучшений их жизни. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 12 марта, в ходе презентации Платформы в Киеве сообщила эксперт по медиа и коммуникативным технологиям в команде НППЕ Марина Хацаюк.

За последние годы, сколько бы миротворческих инициатив не выдвигалось, результат один – война на Донбассе продолжается. «За 6 лет войны создано множество рабочих групп, комитетов, ведомств – а мира нет, нет реальных шагов, есть только обещания, которые не исполняются. В 2014 году был создан Фонд возрождения Донбасса – не сделано ничего. В 2015-м начало работу Министерство по вопросам временно оккупированных территорий, результат – ноль. Работа в "нормандском формате" была заблокирована 3 года. Количество нерешенных вопросов переселенцев, пенсионеров, жителей "серой" и "красной" зон зашкаливает. Государство забыло о людях, которые вынуждены остаться на неподконтрольной территории или вернуться туда, т. к. они просто не нашли себе место в новых городах, в новой жизни», – констатировала Хацаюк.

Он отметила, что война на Донбассе не является уникальной в мировом срезе: «За последние 50 лет в мире начались и завершились сотни войн и конфликтов. Рецепт один – диалог. Плюс много политической воли».

«Все конфликты в мире возникают из-за отсутствия диалога. И вопрос – как нам начать этот диалог, если мы перестали друг другу доверять? И возвращение доверия является нашей первоочередной целью. За 6 лет войны мы должны заново научиться доверять и говорить друг с другом. Спокойно и без лишних эмоций. Мы часто боимся себе признаться, но страх – источник ненависти, поэтому нам нужно перестать бояться друг друга», – призвала Хацаюк.

В ходе мирного диалога можно понять, что на самом деле происходит «там» – на неподконтрольной территории. «Как на самом деле там живут люди, чем они живут. Чем они гордятся и что их волнует», – уточнила спикер.

«Если быть откровенными, они тоже не знают, чем живем мы тут, в Украине», – дополнила Хацаюк.

Она напомнила, что сейчас общую ситуацию на Донбассе изучают на разных уровнях. «Но результаты исследований настолько шокирующие, что их либо засекречивают, или в них просто не верят», – констатировала эксперт.

Представители НППЕ также изучили ситуацию на неподконтрольном Донбассе, проведя интервью с людьми, которые живут в Донецке и Луганске. И выводы данного исследования были не радужными. «Большинство опрошенных жителей так называемых "республик" не видят себя частью унитарной Украины. Наиболее распространенный и принимаемый ими вариант – широкая автономия с большим количеством условий. Большинство людей, с которыми мы общались, не воспринимают Украину как самостоятельное государство, в которое хочется вернуться. Но при этом жители Донецка и Луганска поддерживают связи с родными и друзьями, которые живут в Украине. Большинство понимают, что без внешней помощи и сами "республики" не выживут. Люди не хотят разрывать взаимоотношения с Украиной, надеясь на восстановление сотрудничества», – рассказала Хацаюк, не приводя статистики данного исследования.

«За 6 лет войны нас разделили физически, ментально и морально. Такой основной вывод нашего исследования. Поэтому нам нужно всем понять, что уже нет времени ждать. В нашем случае время – это не только деньги, это и человеческие жизни», – подчеркнула представительница НППЕ.

В этой связи участники «Национальной Платформы примирения и единства» сосредоточили усилия на диалоге между простыми мирными людьми. «У нас огромное количество общих тем и общих проблем. И мы предлагаем говорить о них, и находить совместные решения», – говорит медиаэксперт.

По мнению участников НППЕ, мирным урегулированием должны заниматься профессионалы, конфликтологи, специалисты дипломатии, а «не политики, которые никогда не были в Донецке или Луганске». «Не те говорящие головы из телевизора, которые почему-то называют себя экспертами», – акцентировала Хацаюк.

Она подчеркнула, что ответственность за решение конфликта лежит не на простых людях, а «прежде всего на тех элитах, которые руководили страной и Донбассом последние 25 лет». «Пропаганда "русского мира" и агрессивная политика украинизации не имеют ничего общего с идеей национальной идентичности. Поэтому элиты в первую очередь, а вместе с ними и мы все просто обязаны открыть глаза, и понять, что мир в Украине зависит от каждого из нас», – резюмировала Хацаюк.

Как сообщалось ранее, НППЕ призвана объединить профессионалов из всех спектров жизни для восстановления мира в Украине и урегулирования конфликта на Донбассе. На данном этапе НППЕ финансируется исключительно за личные средства ее команды. Как сообщил Сергей Сивохо, участники Платформы также планируют взаимодействовать с общественными организациями, представляющими неподконтрольные Украине территории Донецкой и Луганской областей. Он также пояснил, какой Донбасс участники Платформы видят в составе Украины.

Но презентацию НППЕ сорвали ветераны батальона «Азов», которые в агрессивной форме высказали свои претензии к выступающим и лично к Сергею Сивохо. Началась потасовка, лидер команды НППЕ был вынужден покинуть мероприятие. Наиболее агрессивных участников инцидента задержала полиция.