На Луганщине полиция провела отработку одного из районов (Фото)

На Луганщине сегодня, 12 марта, полицейские из состава операции Объединенных сил провели отработку населенных пунктов Старобельского района. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Луганской области Татьяна Погукай.

«Профилактические меры были направлены на усиление безопасности граждан, выявление и пресечение деятельности организованных преступных группировок, профилактику и раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений, предотвращение незаконного оборота оружия, взрывчатки и наркотических веществ и стабилизацию оперативной обстановки на территории района»,– написала она.

«Около 100 правоохранителей были задействованы в составе пеших и мобильных патрульных нарядов. В результате отработки было выявлено 94 административных правонарушения, по которым составлены соответствующие материалы. Проверены владельцы зарегистрированного оружия, у 5-ти из которых были изъяты охотничьи и нарезные ружья из-за нарушения владельцами сроков хранения», – сообщила Погукай.