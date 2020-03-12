В «ЛНР»: В центре города мужчину забили битой

В неподконтрольном украинским властям Краснодоне (после переименования – Сорокино, Луганская обл.) за нанесение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, к 15 годам тюрьмы «осужден» мужчина. Об этом сегодня, 12 марта, сообщает пресс-служба «генеральной прокуратуры ЛНР».

«В ходе судебного разбирательства установлено, что 19.06.2019, находясь в центре г. Краснодона в вечернее время, из хулиганских побуждений, используя биту в качестве оружия, подсудимый причинил потерпевшему тяжкий вред здоровью. От полученных телесных повреждений последний скончался», – говорится в сообщении.

«В ходе предварительного следствия и в судебном заседании подсудимый свою вину признал полностью, но не раскаялся, извинения у потерпевшей не просил. Суд, исследовав доказательства, предоставленные стороной обвинения и защиты, показания, данные подсудимым, учитывая его личность, признал его виновным в инкриминируемом ему деянии, назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы», – заявили в «прокуратуре».

Отмечается, что «осужденный» подал «апелляцию», но «приговор суда первой инстанции» был оставлен без изменения.