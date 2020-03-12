Вода в Крым и Донбасс: Политолог рассказал о возможных сценариях

Тема восстановления водоснабжения с материковой части Украины в аннексированный Россией Крым связана не только с политическим урегулированием вооруженного конфликта на Донбассе, но и с экономическими интересами. Об этом рассказал политолог Руслан Бортник.

«Сама вода будет чудесным украинским "корабликом" в Крыму. Воды хватает для военных частей, воды хватает для бытовых нужд, воды не хватает в Крыму для сельского хозяйства. Воды не хватает для степных, сельских регионов Крыма. Это северный Крым, где как раз проукраинские настроения всегда были высоки, потому что там люди ближе всего к Украине. То есть мы своих сами наказываем, и потом мы удивляемся, почему они нас не любят там», – отметил он.

«Подача воды способна выступить определенным инструментом интеграции Крыма или для смягчения настроений в Крыму в отношении Украины. Это была бы хорошая ниточка, за которую можно тянуть по чуть-чуть. При грамотной политике – ниточка, на которую можно нанизывать бусинки культурной политики, информационной политики, бизнес отношений. И постепенно вытягивать эту ниточку», – продолжил Бортник.

По его мнению, такие действия украинских властей не станут шагом по признанию Крыма российским: «А как тогда в таком разрезе оценивать, например, поставку электроэнергии в "ЛНР"? Или покупку у "ДНР" воды по донбасскому каналу, потому что через них она проходит? Или как можно оценивать, что ОБСЕ фиксирует чемоданы наличных, когда на мосту деньги передают – расчет за нашу электроэнергию в Луганск? Почему это – не признание, а то – признание? Это просто форма сотрудничества де-факто хозяйствующих субъектов… Более того, на этом можно хорошо заработать. Это стоит денег – вода не бесплатно подается».

Политолог не исключает, что восстановление подачи воды в Крым – вполне реальная перспектива: «Такой сценарий может быть реализован при нескольких вариациях. Первый – самый простой. Это может быть элементом торговли в отношении мирного урегулирования на Донбассе. Условно говоря, обменять Крым на Донбасс – никто на это не пойдет, но, например: "Мы подаем вам воду, а вы пересматриваете свою позицию в отношении условий проведения выборов на Донбассе", – этот диалог может иметь место».

«Второй аспект, почему этот вопрос поднял именно премьер-министр, а не кто-то иной. Крымская вода может быть элементом общего экономического урегулирования между Россией и Украиной… Крымская вода может стать элементом для открытия Украине рынков России и обеспечения транзита через Россию в Среднюю Азию, так как у нас огромное количество экономических интересов сконцентрировано на постсоветском рынке. Это может быть одним из элементов торговли… Это достаточно вероятный сценарий в силу того, что Украина сейчас остро нуждается в деньгах», – считает Бортник.

«В крымской воде я вижу только позитив: и точки зрения политической реинтеграции Крыма или хотя бы нормализации отношений с крымчанами. С крымчанами, прежде всего, потому что если говорить реально: в ближайшие десятилетия мы реинтегрировать территорию не сможем, нам ее никто не отдаст – Крым как землю, как территорию. А вот побороться за умы крымчан можно попытаться, если вести грамотную, действительно, братскую политику в отношении крымчан», – резюмировал эксперт.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV