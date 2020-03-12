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Коронавирус: Гривневые купюры будут отправлять на двухнедельный карантин

12.03.20 17:34
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Гривневая наличность, которая поступает в центральное хранилище Национального банка, будет храниться там две недели из-за опасности заражения сотрудников коронавирусом. Об этом сегодня, 12 марта, на брифинге сообщил глава НБУ Яков Смолий, передает «РБК – Украина».

Как отметил Смолий, процесс обработки наличности в центральном хранилище – это технологический цикл, где наличность пересчитывается, непригодная часть утилизируется, а остальная возвращается в оборот.

«Наш принцип на период коронавируса будет немного отличаться. Та наличность, которая будет поступать от коммерческих банков, две недели не будет обрабатываться, чтобы обезопасить наших работников. И только после этого мы будем ее обрабатывать», – сказал он.

Напомним, Кабинет министров Украины утвердил меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19.

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