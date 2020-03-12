Спецслужбы РФ пытались завербовать жителя Славянска

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили попытку российских спецслужб завербовать жителя Славянска, который выезжал на заработки в Россию. Об этом сегодня, 12 марта, сообщает пресс-служба Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях на своей странице в Facebook.

Как установили работники СБУ, житель Славянска в течение 2 лет выезжал на заработки в Россию и занимался ремонтом квартир. Во время очередного пересечения российско-украинской границы он попал в поле зрения сотрудников ФСБ.

«Сотрудники вражеской спецслужбы пригласили украинца в отдельное помещение, где подробно расспрашивали про знакомства с военными Вооруженных сил и Нацгвардии Украины. Затем заставили "заробитчанина" подписать соглашение о сотрудничестве в интересах страны-агрессора и отработали ему канал связи через мобильный телефон», – говорится в сообщении.

После возвращения в Украину мужчина попал в поле зрения украинской спецслужбы. Он предоставил показания относительно форм и методов работы ФСБ Российской Федерации.

«Служба безопасности Украины в очередной раз подчеркивает, что в соответствии с ч. 2 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины от уголовной ответственности освобождаются граждане, которые на выполнение преступной задачи иностранного государства, иностранной организации или их представителей не совершили никаких действий и добровольно заявили органам государственной власти о своей связи с ними», – добавили в пресс-службе.