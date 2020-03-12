Учения иностранных армий в Украине: Зеленский подписал законопроект

Президент Украины подписал законопроект «Об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях» (№ 3003). Об этом сегодня, 12 марта, сообщается на сайте парламента.

«12.03.2020. Возвращено с подписью президента», – говорится в графе о статусе законопроекта.

Согласно пояснительной записке, финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением многонациональных учений с участием Вооруженных Сил Украины на территории Украины и за ее пределами в 2020 году, в сумме 63 млн 824,3 тыс. грн планируется осуществить в пределах ассигнований, предусмотренных законом «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» Министерству обороны Украины по бюджетной программе «Обеспечение деятельности Вооруженных Сил Украины, подготовка кадров и войск, медицинское обеспечение личного состава, ветеранов военной службы и членов их семей, ветеранов войны» по направлению «Подготовка войск, проведение операций и международных учений».

Речь идет о допуске для участия во многонациональных учениях по подготовке подразделений вооруженных сил, украинско-американских учениях «Репид Трайдент – 2020», украинско-молдавских учениях «Юг – 2020», украинско-американских учениях «Си Бриз – 2020», украинско-румынских учениях «Риверайн – 2020» и украинско-британских учениях «Вориер Вотчер – 2020».