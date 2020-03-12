Пересечение КПВВ на Донбассе: Нужно ли переоформлять бессрочный пропуск

Разрешение Службы безопасности Украины (СБУ) на пересечение линии разграничения через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) в Донецкой и Луганской областях, оформленное после 28 марта, переоформлять в обязательном порядке гражданам не нужно. В общественной организации «Донбасс SOS» пояснили, в каком случае это необходимо сделать. Об этом сегодня, 12 марта, сообщается на странице организации в Facebook.

«Я оформляла пропуск в конце апреля. Считала, что он уже стал бессрочным. Но появилась кнопка "Переподати". Стоит ли его переоформлять?», – обратилась на «горячую линию» организации одна из жительниц региона.

Как отметили в «Донбасс SOS», в последнее время люди часто стали обращаться с таким вопросом.

«По информации, полученной нами от представителей координационных групп, если Ваш пропуск был оформлен (или продлен) после 28 марта, и при правильности внесения данных, а также отсутствии изменений – переподавать пропуск не нужно», – разъяснили в организации.