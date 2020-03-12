В Бахмуте мужчина до смерти избил знакомого

В Бахмуте (Донецкая обл.) мужчина в ходе конфликта сильно избил своего знакомого, травмы оказались несовместимыми с жизнью. Об этом сегодня, 12 марта, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

По данным ведомства, труп потерпевшего был обнаружен на улице города. «Правоохранители установили личность правонарушителя и последовательность событий, которые произошли в тот день. Выяснилось, что в день преступления потерпевший и правонарушитель встретились на улице и между мужчинами возник конфликт. 52-летний правонарушитель, поняв, что они находятся наедине начал наносить многочисленные удары по различным частям тела 38-летнего оппонента. После чего, оставив потерпевшего, скрылся с места преступления», – говорится в сообщении.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.