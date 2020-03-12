Чтобы правда прозвучала: Зачем снимают фильм о событиях в Иловайске в 2014 году

Актер Сергей Дзялык рассказал о мотивации для съемок продолжения фильма «Иловайск 2014. Батальон "Донбасс"». Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 12 марта, во время пресс-брифинга, посвященного старту работы над продолжением истории о событиях в Иловайске в 2014-2015 годах, рассказал сам Сергей Дзялык.

«Это противостояние началось не в 2014 году, но оно перешло в острую форму. И каждый из нас по мере своих сил, талантов и возможностей должен делать все, чтобы справедливость, правда прозвучала. Мы делаем свое дело, и не обращая внимания на то, кого мы играем, мы делаем украинский продукт, с украинской точки зрения. Это борьба не столько с агрессором, это борьба за тех людей, которые живут тут, в этой стране, и которым все равно. Мы очень хотим, чтобы таких людей становилось меньше. И мы все делаем для того, чтобы люди видели всю правду и присоединялись к таким лидерам общества, как Римма (Зюбина, актриса фильма, – ред), Тарас (Костанчук, автор фильма и соавтор сценария "Иловайск 2014 Батальон "Донбасс"). Тем, кто не побоялся встать на защиту страны, пошел добровольцем защищать страну, волонтеров. Хочу, чтобы их становилось больше», – отметил актер.

Напомним, творческая группа фильма «Иловайск 2014. Батальон "Донбасс"» начинает съемки 2-й части военного экшна: о судьбе пленных украинских военных после «зеленого коридора».