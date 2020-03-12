В прифронтовом Торецке мужчина избил и ударил ножом знакомую

В прифронтовом Торецке (Донецкая обл.) мужчина избил сожительницу и ударил ее ножом в шею. Об этом сегодня, 12 марта, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

«Поступило сообщение от медиков о том, что в хирургическое отделение доставлена женщина с проникающей колото-резаной раной шеи. Следственно-оперативная группа, которая выехала на место происшествия, установила, что 48-летняя потерпевшая поссорилась со своим 43-летним приятелем. В ходе конфликта в квартире мужчина нанес несколько ударов женщине и, схватив нож, ударил им в шею», – говорится в сообщении.

Правоохранители сообщили, что подозреваемый был задержан в течение суток. Открыто уголовное производство с предварительной квалификацией по ст. 15 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство). Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.