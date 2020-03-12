НБУ снизил учетную ставку до 10%

С завтрашнего дня, 13 марта, учетная ставка* Национального банка Украины (НБУ) уменьшается еще на один процент. Об этом сегодня, 12 марта, заявил во время брифинга глава НБУ Яков Смолий, пишет «Минфин».

Правление Нацбанка решило снизить учетную ставку с 11% до 10% годовых с 13 марта 2020 года. «Национальный банк продолжает прогнозируемое смягчение монетарной политики, чтобы вернуть инфляцию в целевой диапазон 5% +/- 1. п. и поддержать экономический рост в Украине в условиях охлаждения мировой экономики», – заявил он.

Напомним, что правление Национального банка Украины приняло решение снизить учетную ставку до 11% годовых с 31 января 2020 года.

* Прим. Учетная ставка – финансовый термин, финансовая категория, употребляемая для характеристики следующих процессов, связанных с кредитованием: под учетной ставкой понимается процентная ставка, по которой Центральный банк страны предоставляет кредиты коммерческим банкам