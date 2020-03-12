«Нацплатформа примирения» предоставит площадки для диалога проживающих по обе стороны линии разграничения

Участники «Национальной Платформы примирения и единства» (НППЕ) предлагают площадки для диалога экспертному сообществу, а также мирным гражданам по обе стороны линии разграничения. Как передает корреспондент «Донецких новостей» об этом сегодня, 12 марта, в ходе презентации Платформы в Киеве рассказала конфликтолог и специалист по международным отношениям команды НППН Марина Черенкова.

«Если мы говорим о реинтеграции Донбасса, то считаю, что сегодня главная задача нашей команды – говорить правду, называть вещи своими именами. Сегодня мы четко представляем, что нет качественной и реальной информации о том, что происходит на неподконтрольных Украине территориях. Не систематизирована информация по пенсионерам и переселенцам, вообще. Нет качественных, а главное – нейтральных социологических исследований, позволяющих понимать потребности, страхи и ожидания по обе стороны линии соприкосновения», – сказала Черенкова.

В этой связи на базе НППЕ предлагается создание нескольких площадок разного уровня с мирным населением неподконтрольных территорий. «Именно диалоги украинцев с украинцами по обе стороны линии соприкосновения дадут нам качественную информацию о страхах, ожиданиях. Это то, с чем потом можно будет работать», – считает конфликтолог.

Она подчеркнула важность диалога для достижения мира. «Мы говорим о диалоге исключительно мирных граждан по обе стороны линии соприкосновения. Во всех конфликтах, по всему миру неофициальные переговоры велись всегда. Мы же просто узнавали о них чуть позже. Примеры Северной Ирландии, Хорватии, Колумбии, Филиппин – прямое доказательство этому», – отметила Черенкова.

«Важно понимать, что нерешаемых конфликтов нет. Важно знать, что только в диалогах идет поиск консенсуса. Для нас важно заменить слово "компромисс", которое в Украине ассоциируется с уступками, со слабостью. Мы хотим использовать слово "консенсус", которое говорит нам о том, что мы все соглашаемся на приемлемые для каждого из нас условия, и обсуждаем мы их тоже вместе», – пояснила эксперт.

Также задачей участников НППН является помощь государственным институтам в разработке «проектов политик». «Эти проекты политик должны быть просты, понятны и эффективны. Потому что конечный получатель – это каждый гражданин нашей страны. Мы считаем, что невозможно только требовать от государства улучшения нашей жизни. Мы должны помогать и разрабатывать вместе с государственными институтами такую политику, чтобы она приносила пользу», – уверена Черенкова.

Она подчеркнула, что государственная политика, в том числе в отношении Донбасса, не может формироваться только в кабинетах. Необходимо учитывать мнение экспертного сообщества. Эксперты, профессиональные организации, специалисты в разных сферах примирения есть – но они разрознены. «Все они рассредоточены, отсутствует координация. При отсутствии координации отсутствует консолидация. А при отсутствии консолидации голос не слышен, он размывается. И сегодня отсутствие в Украине консолидации людей, которые хотят мирного разрешения конфликта, удивляет не только гражданское общество. Это удивляет дипломатическое сообщество, многих экспертов, академические круги. Вывод – необходима координация, предоставление площадки для высказывания суждения абсолютно всем, кто считает, что мирное урегулирование – единственно возможный вариант решения проблемы Донбасса», – пояснила Марина Черенкова задачи «Национальной Платформы примирения и единства».

Как сообщалось ранее, НППЕ призвана объединить профессионалов из всех спектров жизни для восстановления мира в Украине и урегулирования конфликта на Донбассе. На данном этапе НППЕ финансируется исключительно за личные средства ее команды. Как сообщил лидер НППЕ Сергей Сивохо, участники Платформы также планируют взаимодействовать с общественными организациями, представляющими неподконтрольные Украине территории Донецкой и Луганской областей. Он также пояснил, какой Донбасс участники Платформы видят в составе Украины. Представители НППЕ рассказали о результатах опроса жителей неподконтрольных украинской власти Донецка и Луганска.

Но презентацию НППЕ сорвали ветераны батальона «Азов», которые в агрессивной форме высказали свои претензии к выступающим и лично к Сергею Сивохо. Началась потасовка, лидер команды НППЕ был вынужден покинуть мероприятие. Наиболее агрессивных участников инцидента задержала полиция.