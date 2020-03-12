Секретарь СНБО отреагировал на срыв презентации Платформы примирения Сивохо

Секретарь Совета Национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов считает недопустимым в демократической стране инцидентов, подобных тому, что произошел сегодня, 12 марта с советником секретаря СНБО Сергеем Сивохо во время презентации «Национальной Платформы примирения и единства» (НППЕ), когда ветераны батальона «Азов» устроили потасовку.

«Возможность донесения своей позиции по самым сложным и проблемным вопросам – неотъемлемая черта общества свободных людей. Дискуссия – это нормальный процесс для любой страны, которая считает себя демократической. Применение физической силы, обиды начинаются там, где заканчиваются аргументы. Это то, что сегодня случилось с Сергеем Сивохо во время проведения его мероприятия. Подобные действия являются недопустимыми!», – считает Данилов.

«Также в очередной раз хочу подчеркнуть, что Сивохо является одним из моих 11 внештатных советников на общественных началах, и никогда не был уполномочен официально представлять позицию СНБО Украины по любым вопросам – будь то ситуация на временно оккупированных территориях, или по вопросам реинтеграции, пенсий, социальных выплат или любых других.

В то же время хочу подчеркнуть, что каждый из моих 11 внештатных советников имеет свою собственную позицию. И поэтому совершенно рабочая ситуация, когда позиция моих внештатных советников или существенно отличается от моей позиции, или кардинально с ней расходится, что случается постоянно, но эти разногласия не прекращают дискуссию», – отметил секретарь СНБО.

Ранее сообщалось, что сегодня, 12 марта, в Киеве в ходе презентации «Национальной Платформы примирения и единства» (НППЕ) ветераны батальона «Азов» выразили возмущение спичами докладчиков и устроили потасовку.

Как сообщалось ранее, НППЕ призвана объединить профессионалов из всех спектров жизни для восстановления мира в Украине и урегулирования конфликта на Донбассе. На данном этапе НППЕ финансируется исключительно за личные средства ее команды. Как сообщил Сергей Сивохо, участники Платформы также планируют взаимодействовать с общественными организациями, представляющими неподконтрольные Украине территории Донецкой и Луганской областей. Он также пояснил, какой Донбасс участники Платформы видят в составе Украины.