Жителю Дружковки грозит до 8 лет тюрьмы за участие в НВФ

На Донетчине будут судить жителя Дружковки за участие в незаконных вооруженных формированиях (НВФ). Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы. Об этом сегодня, 12 марта. сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Под процессуальным руководством Краматорской местной прокуратуры завершено досудебное расследование по факту участия в не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях (ч. 2 ст. 260 УК Украины) одного из жителей г. Дружковки, который в 2014 году сотрудничал с незаконными вооруженными формированиями оккупационной адиминстрации Российской Федерации в Донецкой области», – говорится в сообщении.

Как установило досудебное расследование, в период временной оккупации города, мужчина, по собственной инициативе, вошел в состав одного из военных подразделений НВФ и выполнял указания «командования» по проведению пропускного режима на блокпосту НВФ.

В частности, в обязанности мужчины входили незаконное регулирование дорожного движения и тщательная проверка документов и багажа людей, пересекавших блокпост.

По данным прокуратуры, обвинительный акт направлен в суд. Мужчине грозит от 3 до 8 лет за решеткой с конфискацией имущества или без таковой.