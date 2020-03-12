На окраины Новотошковского и Орехового заехала группа российских снайперов

На Луганщине к окраинам Новотошковского и Орехово заехала группа снайперов из России. Кроме того, незаконные вооруженные формирования (НВФ) обстреливают позиции украинских военных из минометов. Об этом сегодня, 12 февраля, сообщает пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Facebook.

Как отмечают украинские военнослужащие, НВФ совершают постоянные обстрелы позиций ВСУ из минометов крупного калибра.

«По данным разведки, к окраинам Новотошковского и Орехово, что в Луганской области, заехала группа снайперов, предварительно, из РФ. Кроме того, позиции украинских защитников постоянно обстреливают минометами крупного калибра. Очевидно, что российские оккупанты стремятся отомстить военнослужащим ВСУ за потерю своих бойцов, погибших во время боя 18 февраля 2020 года», – говорится в сообщении.