Карантин: Все футбольные матчи в Украине пройдут без зрителей

До 3 апреля 2020 года матчи Украинской Премьер-лиги (УПЛ), Кубка Украины и других национальных соревнований будут проходить без зрителей. Такое решение принял исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) из-за введения в стране карантина по коронавирусу.

«Во исполнение постановления Кабинета министров Украины № 211 от 11.03.2020 "О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса COVID-192, исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола решил:

в период из 12 марта по 3 апреля 2020 года проводить матчи УПЛ, Кубка Украины, U-21 и U-19 УПЛ, ПФЛ, высшей лиги чемпионата Украины среди женских команд и Экстра-лиги, Кубка Украины по футзалу без зрителей и при условии, что общая численность всех участников матча и лиц, задействованных в его организации и проведении (в том числе официальных лиц матча, официальных представителей команд, участников матча), не будет превышать 200 человек с учетом дополнительных ограничений, которые могут быть установлены органами местного самоуправления в соответствующих административно-территориальных единицах;

обязать соответствующих организаторов соревнований приостановить проведение всех соревнований ДЮФЛ, футзальных детско-юношеских соревнований и соревнований среди девичьих команд во всех возрастных категориях в период из 12 марта по 3 апреля 2020 года;

поручить региональным ассоциациям футбола принять решение о приостановлении или проведении без зрителей соревнований областного, районного и городского уровня в период из 12 марта по 3 апреля 2020 года с учетом решений органов местного самоуправления в соответствующих административно-территориальных единицах».

Напомним, Кабинет министров Украины утвердил меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19.