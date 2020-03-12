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ВОЗ подарила больнице прифронтовой Волновахи новое оборудование

12.03.20 20:43
Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»
Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

В больнице прифронтовой Волновахи появилось новое медицинское оборудование для стерилизации медицинских инструментов, которое за 1,5 млн грн приобрели представители Всемирной организации здравоохранения.

Оборудование от ВОЗ доставили в центральное стерилизационное отделение Волновахской больницы. Здесь установили новую дезинфицирующую машину и ультразвуковую камеру для предстерилизационной обработки мединструментов, которые сюда свозят со всех отделений больницы.

Как рассказал заместитель главного врача Волновахской центральной районной больницы Александр Белозеров, на протяжении 30 минут медицинские инструменты обрабатываются ультраволнами, за счет чего полностью очищаются от биологических материалов. «Цикл дезинфекции сократился вполовину. То, что мы раньше делали за 3-4 часа, новое оборудование позволяет нам делать за 1,5 часа», – отметил он.

Национальный сотрудник бюро ВОЗ в Украине Олег Михалев сообщил, что новое оборудование позволит больнице приблизиться к новым стандартам качества и нормативам. «Мы выбрали несколько учреждений второго уровня для того, чтобы осуществить проект, связанный с инфекционным контролем, внутрибольничным в том числе. Мы поставляли туда оборудование, которое поможет приблизиться к тем стандартам качества и нормативам, которые прописаны Всемирной организацией здравоохранения. Мы решили еще и усилить кадровый потенциал», – сказал Михалев.

По его словам, сейчас первая группа медицинских работников стерилизационного отделения Волновахской ЦРБ обучается работе на новом оборудовании в Киеве, в Национальной детской специализированной больнице «Охматдит».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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